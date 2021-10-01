Keşan'da, Çanakkale Savaşı'nda cephe gerisi hastanesi olarak yaralı askerlerin tedavi edildiği bina restore edilecek.

Yıllar içinde Kızılay ve memleket hastanesi olarak da hizmet veren tarihi bina, aralık ayında kent müzesi olarak kullanılmak üzere Keşan Belediyesi'ne devredildi.

Binanın restorasyonu için proje hazırlanırken, yapılan duyurularla şehrin kimliğini yansıtan ve günlük hayatta kullanılan eski eşyalar, müze bünyesinde toplanmaya başlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Restorasyonu alan firma yetkilileri, bugün binaya gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmalara gelecek hafta başlanacağı açıklandı.

"Orijinaline geri dönecek"

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, binanın bugün ayakta kalmış tescilli ender yapılardan olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Eylül ayında ihalemizi gerçekleştirdik. Kazanan firmayla sözleşmemizi imzaladık. Önümüzdeki hafta restorasyon uygulamasına başlıyoruz. Restorasyon sürecinde plastik doğrama pencereler değişecek. Doğramalar ahşap olacak. Binanın dış yüzeyindeki duvarda iyileştirme çalışmaları yapılacak. Bina 1900’lerin başından bu yana iyi dayanmış. Binamızın dışında taş işlemeleri var. Onlar belirginleştirilecek, onarımları yapılacak. Fotoğraflarda gördüğümüz eski hastanedeki haline geri dönecek. Yan tarafta bir merdivenimiz daha var. Orijinaline geri dönecek. Bütün çatı değiştirilecek ve rapordaki şekline uygun olarak yeniden yapılacak."

[Fotoğraf: DHA]

Restorasyonunun itinayla yapılması gerektiğini vurgulayan Aslı Avcı, "Restorasyon sıfırdan bir bina yapmak gibi değildir. İtina ile yapılmalıdır. 1 yıl olarak öngördük ama 1 yılı da aşabilir. Detay işlerde duvarlarımız önemli. İçeride de tesisat değişecek. Mekanik, elektrik işleri yapılacak. Restorasyon raporunda yazan detaylara bakılacak" dedi.