Yöre adıyla ünlenmiş folklor ürünü Şarkışla Kilimi, desen zenginliği ve dokuma tekniğiyle dikkat çekiyor.

İlçede çeşitli ölçülerde ahşap veya metal tezgahlarda el emeği ile işlenen kilimler, çeşitli bitki ve hayvan sembolleri kullanılıp yün iplik ile dokunuyor.

Motiflerin iç içe kullanılıp simetrik birleştirildiği kilimlerde renkler, genel olarak kırmızı, mavi, yeşil, siyah ve turuncu.

Coğrafi işaret aldı

Düz ve sicim olmak üzere iki teknikte dokunan Şarkışla Kilimi, altıgen, akrep, çengel, eli belinde, göz, koçboynuzu, kurtağzı, pıtırak, nazarlık, suyolu gibi desenlerle adlandırılıyor.

Kilimler, 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca Şarkışla Kilimi adıyla coğrafi işaret aldı.

Osmanlı döneminde önemli bir yere sahip

İŞKUR desteğiyle açılan kurs bu köklü geleneği yeni kuşaklara aktaracak.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, kurs ile birlikte Şarkışla Kilimi'nin daha geniş çevrelerce kullanılmasını ve tanınmasını hedeflediklerini söylüyor.

"Birkaç dönemdir 20 kursiyerimiz burada eğitim alıyor ve Şarkışla Kilimi'ni öğreniyor. Şarkışla Kilimi, Osmanlı döneminde çok önemli bir değere sahip. Bu değeri öğrendikten sonra tescil işlemlerine başladık. Şarkışla Kilimi'ne coğrafi işaret alarak tescil ettirdik ve şu anda da Şarkışla Kilimi'nin yaygınlaşması ve yeni nesillere aktarılması maksadıyla bu şekilde atölyemizde kurslar düzenliyoruz. Kursiyerlerimize hem ek gelir oluyor hem de bunun biraz daha ticarileşmesini sağlamak için katkılar sağlıyoruz."