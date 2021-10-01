Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 06:21Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Taksim'de, yapımında sona gelinen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin girişine tabela konuldu.
Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı.
Yeni AKM, Cumhuriyetin 98’inci yıldönümünde görkemli törenle kapılarını açacak.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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