İstanbul’daki yeni Atatürk Kültür Merkezi açılış için gün sayıyor. 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak tarihi yapı, 5 günlük dev bir açılış organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Opera oyunlarıyla başlayacak açılış etkinlikleri tiyatro ve konserlerle de devam edecek.

Tarihi anlatan önemli tiyatro oyunları sergilenecek.

Dünya standartlarında bir kültür merkezine dönüşen yapı son teknolojik alt yapıyla tasarlandı.

İçerisindeki replika merdivenler ve diren duvarı eski AKM içinde bulunan benzeri yapıları oluşturuyor. Burada da çalışmalar tamamlandı.

15 bin özel seramik parçasından oluşan büyük salonun kırmızı küresi de tamamlanan yapılardan.

En dikkat çeken alanlardan biri de 2 katlı kütüphane

Yeni AKM içinde en dikkat çeken alanlardan biri de 2 katlı kütüphanesi. Bu kütüphane içinde de farklı disiplinlerden kitaplar olacak. Yine çocuk sanat merkezindeki hazırlıklar da bitti.

Pek çok etkinlik sahası yer alıyor

Sadece bunlarla bitmiyor. Yeni AKM içerisinde sinema salonunun da bulunduğu pek çok etkinlik sahası yer alıyor. Bu sahaların hepsinde de artık son rötuşlar yapılıyor.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi, Cumhuriyetin 98’inci yıldönümünde görkemli törenle kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Kamera: Fatih Karadavut