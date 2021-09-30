Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 1 Ekim günü akşam saatlerinden itibaren Bolu Abant'ta kampa girecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan kamp, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak.

Kampta, yeni yasama yılındaki strateji belirlenecek.

Anayasa değişikliği dahil, son siyasi ve ekonomik gelişmeler kampta ele alınacak. Basına kapalı bölümde Kılıçdaroğlu, üst düzey parti yönetimi ve milletvekillerinin önerilerini dinleyecek.

Saha çalışmaları Kılıçdaroğlu'na sunulacak

Yaz boyu milletvekillerinin yaptığı saha çalışmaları Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sunulacak.

Bölgelerde yapılan anketler de değerlendirilecek.

İttifakın Cumhurbaşkanı adayı da konuşulacak

Millet İttifakı'nın bileşenlerinden gelen açıklamalar da kampın gündeminde yer alacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Başbakanlığa adayım" açıklaması ve ittifakın Cumhurbaşkanı adayı da üzerinde konuşulacak konular arasında olacak.

HDP'den gelen açıklamalar da değerlendirilecek

Kürt sorunu tartışması da toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor. Doğu masasının bölge raporları bu anlamda önem kazandı. O raporlar gibi HDP'den gelen açıklamalar da değerlendirilecek.