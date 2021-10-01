Edirne Müze Müdürlüğü ile Bulgaristan'ın Süzebolu Belediyesi Kültür Enstitüsü Müze Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen "Süzebolu ve Edirne-Kültür ve Turizm Birlikteliği" projesi kapsamında 9 Osmanlı sancağı onarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Konservasyon çalışmalarında mevcut teknik ve materyaller incelenerek sancakların durumu ile sancaklara zarar veren bozulma sebepleri belirlenerek, koruma ve onarımları yapıldı.

Sancaklar müzede sergileniyor

Proje faaliyeti kapsamında onarılan sancaklar sergilenmeye başlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, ecdat yadigarı sancakların müzedeki yerini aldığını anlatarak, "Bize miras olan bu sancakları restore ederek geleceği taşımış olacağız. Bu sancakları kültür turizmine sunmuş oluyoruz. Bu projede Bulgar ortaklarımızla birlikte çalışmaktan mutluluk duyduk" dedi.