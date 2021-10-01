Boğaziçi Film Festivali'nde Altın Yunus için yarışacak filmler açıklandı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması için 10 filmin jüri karşısına çıkmasına karar verildi.

Emre Kayiş'in FIPRESCI ödülü alan "Anadolu Leoparı" ile Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan"ı yarışacak filmler arasında gösterildi.

Türkiye prömiyerini festivalde gerçekleştirecek olan "Pota" ve "Sabırsızlık Zamanı"da yarışacak filmler arasında yer alıyor.

Festival 23 Ekim'de başlayacak

"En İyi Film Ödülü" için yarışacak filmler, oyuncu ve senaryo bazında da değerlendirilecek.

Yönetmenlerin ve yeni filmlerin önünü açmak amacıyla bu yıl ilk kez "En İyi İlk Film Ödülü"de verilecek.

Bu sene 9.'su düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali 23 Ekim'de başlayacak.