Garip Kale, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya beldesinin 1994-1999 yıllarında belediye başkanlığını yaptı.

Emekli olduktan sonra da boş vakitlerini maket yapmaya ayırdı. 73 yaşındaki Kale, gürgen ağacından tamamen el işçiliğiyle maketler yapıyor. Son 3 yıldır da tarihi binaları maketlere dönüştürüyor.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sivas Valiliği ve Jandarma binası. Bunlar Kale'nin maketini yaptığı tarihi binalardan birkaçı.

"Sanatı seviyorum"

"Sanatı ve sanatkarı çok seviyorum" diyen Kale, herhangi bir eğitim almadığını anlatıyor.

"Babam köyde evimizi yapardı. Taş duvar ören, kerpiç duvar ören bir ustaydı. Hep onun yanında el hünerlerini öğrendim. Sanatı seviyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına armağan olarak maket yaptım. Bunlara sabah başlayıp akşama bitirmiyorum. Günde 2-3 saat yapıyorum. Yapmadığım zamanlarda oluyor. Genelde 2-3 sürüyor. Duvar örer gibi örüyorum."

Onun büyük bir özenle hazırladığı maketler ise büyük ilgi görüyor.

Haber: Uğur Yiğit