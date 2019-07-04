Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, asırlara meydan okuyan ve "ayağa kaldırılamaz" denilen 5 cami, yürütülen restorasyon çalışmasıyla ihya ediliyor.

''Peygamberlerin atası'' kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp Peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa, dünya inanç turizminde Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra geliyor.

Ulu Cami başta olmak üzere Fırfırlı Cami, Selahaddin Eyyubi Camii, Halil-ür Rahman Camii ve Hasan Paşa Camii gibi birbirinden eski camiler, mimarisi ve hikayesiyle her dönem ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Anadolu'nun en eski camileri

Kentin dört bir köşesinde yürütülen çalışmalarda, zemin güçlendirmesi başta olmak üzere, kubbe, minare, çatı örtüsü, duvarlar ve cami avluları restore ediliyor.

Müdürlük, aralarında 8 asırlık geçmişi bulunan Pazar Camii'nin de bulunduğu 5 camiyi, yaklaşık 10 milyon lirayı bulan maliyetle restore ederek tekrar halkın hizmetine sunuyor.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, kentin kadim ve insanlık tarihi açısından en eski şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Kentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Palalı, Anadolu'nun en eski ve bilinen camilerinin burada inşa edildiğini anlattı.

"Titizlikle çalışmaları sürdürüyoruz"

Mehmet Ali Palalı, Türkiye'de en fazla caminin bulunduğu kentlerin başında Şanlıurfa'nın geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Geçmişten bu yana Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan ecdat yadigarı camiler, malını mülkünü Allah rızası için verenlerin oluşturduğu bir medeniyettir. Bu medeniyeti ileri götürmek ve gelecek nesillere aktarmak için gayret ediyoruz. Şanlıurfa'da şu anda 5 camide restorasyon çalışması yaptık bunlara da 10 milyon lira civarında kaynak ayırdık. Büyük bir titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an restorasyon çalışmalarının yoğun olarak sürdüğü camilerin başında Döşeme, Pazar, Hekimdede, Birecik Mağara ve Siverek Karakeçi camileri bulunuyor. Kendi kendine yeten ender kurumlardan biri olan vakıflar, devletten ve hazineden yardım almadan restorasyon çalışmalarını tamamlayabilecek kapasitede halkımıza hizmet veriyor."

Kaynak: AA