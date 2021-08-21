Kamyon Tiyatrosu, Gezici Kütüphane, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Gezen Sinema…

Bu muhteşem deneyimlerin tamamı ayrı ayrı TIR’lara yüklendi ve Türkiye’nin dört bir yanında ulaşılabilir hale geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği projeyle kütüphane, sinema, tiyatro ve müzeyi içinde barındıran TIR'lar Türkiye’nin her yanına tarih ve sanat taşıyor.

Kültür festivali yaşatmak için yola koyuluyorlar

Kültür tırlarında rota genellikle sanata erişimin daha az olduğu iller ve ilçelere göre belirleniyor. Çocuklar ilk defa sanatla buluşturan kültür tırlarında buluşarak kültürel faaliyetlerde bulunmanın tadını çıkarıyor. Tiyatro oyunları ve sinema filmleri izleniyor, 18 Mart ruhu yaşatılıyor, kitaplar okunuyor.

Her yaştan kişiler etkinliklere katılabiliyor

Düzenlenen etkinliklere yalnızca çocuklar değil, 7’den 70’e herkes katılım sağlayabiliyor. Herkesin kültürel faaliyetlere erişebilmesine imkan tanıyan mobil tırlar, kültür rotasına yeni duraklar eklemeye devam ediyor.