TRT 1'de yayınlanan "Gönül Dağı" dizisi büyük beğeni topluyor. Dizinin çekildiği Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi de izleyicilerde merak uyandırıyor.

Reyting rekorları kıran dizinin çekildiği mekanları görmek isteyenler Sivrihisar'ı ziyaret ediyor.

Farklı şehirlerden ilçeye gelen ziyaretçiler, Sivrihisar'da keyifli vakit geçiriyor.

"Görünmeye değer"

Sivrihisar'a ziyarete gelenlerden biri, "Ailem ile birlikte Sivrihisar'a geldim. Televizyonlardan görmüştüm. İşte açık hava açık hava heykel müzesi olsun, saat kulesi olsun çok güzel yerler. Görünmeye değer bir yer" diye konuştu.

Sivrihisar yeni sezonda da izleyicilerini ekrana bağlayan Gönül Dağı dizisine ev sahipliği yapacak.