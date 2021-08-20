Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da bu yıl 27’nci kez düzenlenen Saraybosna Film Festivali’nde ödül töreni gerçekleştirildi.

Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında kırmızı halı geçişi yapıldı.

Daha sonra, "Saraybosna'nın Kalbi" adı verilen ödülleri kazananlar açıklandı.

27. Saraybosna Film Festivali’nde ödüle layık görülen TRT ortak yapımı “Tereddüt Çizgisi” projesinin yönetmeni Selman Nacar, duygularını @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/lYfFUeMx7q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 19, 2021

"En İyi Uzun Metrajlı Film" dalında ödülü Avusturyalı yönetmen Sebastian Meise'in "Great Freedom" isimli yapımı kazanırken, Sırp yönetmen Marta Popivoda'nın "Landscape of Resistance" filmi "En İyi Belgesel Film" dalında ödülün sahibi oldu.

Festivalin endüstri bölümü Cinelink’te TRT ortak yapımı “Tereddüt Çizgisi” projesi ödül aldı.

Filmin yönetmeni Selman Nacar, "Filmimiz daha önce 12 Punto'da TRT Ortak Yapımı ödülü almıştı. Burada da Saraybosna Film Festivali'nde Cinelink proje geliştirme ödülü aldı. Şu anda filmin yapımı için çalışmalara başladık. Muhtemelen de 2022'nin başlarında çekmeyi planlıyoruz" dedi.

Boşnak yönetmene TRT ödülü

Kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı Cinelink’te proje geliştirme TRT Ödülü ise Boşnak yönetmen Aida Begic’in “A Ballad” projesine verildi.

Avrupa’nın en prestijli film festivalleri arasında yer alan Saraybosna Film Festivali, ödüllü filmlerin gösteriminin ardından sona erecek.