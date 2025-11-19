Futbol takımlarının sevincini, heyecanını ve bağlılığını anlatan takım marşları TRT Dinle’de toplandı. Taraftarlar için hazırlanan bu çalma listeleri, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un en sevilen marşlarını içeriyor. Taraftarlar, dört büyüklerin takım marşlarının derlendiği çalma listelerine TRT Dinle üzerinden kolaylıkla erişebiliyor. TRT Dinle benzersiz arşivini her yerde her zaman kolaylıkla dinleme olanağıyla dinleyicilerle buluşturuyor.

Beşiktaş marşları çalma listesi siyah beyaz coşkusunu yaşatıyor

Beşiktaş marşları tek bir listede bir araya getirildi. TRT Dinle, Beşiktaş Taraftar Korosu ve Murat Çorak, Aynur Aydın, Gökçe gibi sanatçıların seslendirdiği “Beşiktaş Yolu”, “Beşiktaş Tribün Marşı”, “Anlayamaz Kimse Bu Aşkı”, “Herşeyimsin Beşiktaş”, “Şanlı Beşiktaş” ve daha birçok Beşiktaş marşını tek bir çalma listesiyle dinleyicilere sunuyor.

Galatasaray marşları taraftarlar için derlendi

Galatasaray Korosu ve Gripin, Mehmet Yüktaşır, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam gibi sanatçıların seslendirdiği en sevilen Galatasaray marşları TRT Dinle’de dinleyiciler için hazırlandı. “Çocukluk Aşkımsın Galatasaray”, “Sensiz Olmaz Galatasaray”, “Galatasaray Marşı”, “Şampiyon Cimbom” ve “En Büyük Cimbom” gibi en sevilen marşlar TRT Dinle’de taraftarları bekliyor.

Trabzonspor marşları tek bir çalma listesinde

Bordo mavi renklerin en sevilen marşları TRT Dinle’de dinleniyor. Savaş Yakupoğlu, Erkan Yeşilyurt, Sevim Akın, Grup Tribün ve daha birçok sanatçının seslendirdiği Trabzonspor marşları TRT Dinle’de bir araya geldi. “Trabzonspor 2022 Şampiyonluk Marşı”, “Şampiyon Trabzonspor”, “Trabzonsporumuz”, “Şanlı Trabzonspor” ve en çok sevilen takım marşları TRT Dinle’de yer alıyor.

Fenerbahçe marşları sarı lacivertliler için hazırlandı

Fenerbahçe marşları, dinleyicilerin kolaylıkla erişebildiği tek bir çalma listesinde toplandı. Tuncay Dilekçi, Emirkan, Murat Kaya, Lokomotif Band ve Alişan gibi sanatçıların seslendirdiği en sevilen Fenerbahçe marşları TRT Dinle’de yer alıyor. “Yaşa Fenerbahçe”, “Biz Fenerbahçeyiz”, “Sonsuz Aşk Fenerbahçe”, “Şampiyonsun Fenerbahçem” ve “Fenerbahçem Geliyor” gibi takım marşları TRT Dinle üzerinden ücretsiz bir şekilde dinlenebiliyor.

TRT Dinle, dinleyicileri yenilik ve çeşitlilikle buluşturuyor

TRT Dinle bilgisayar, telefon veya tablet fark etmeksizin istediğiniz içeriği her yerde dinleme özgürlüğü sunuyor. Kullanıcılar, Google Play ve App Store mağazalarından ücretsiz indirip üye olabildikleri gibi trtdinle.com üzerinden de TRT Dinle’nin eşsiz arşivine ulaşabiliyor. İndirip internetsiz dinleme özelliğine de sahip TRT Dinle’de, kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş önerilerle kullanıcılara kaliteli bir içerik deneyimi sunuluyor.

