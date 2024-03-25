tabii'den merak uyandıran yeni dizi: Gassal

Ölümle burun buruna gelen ve hayatında büyük bir değişim yaşayan Gassal Baki'nin yaşamı, izleyenleri macera dolu bir yolculuğa çıkaracak.

TRT'nin dijital platformu tabii'nin iddialı yeni yapımı Gassal, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor.

Gassallık mesleğini sürdüren ve bir gün başına gelen kaza ile "Ölünce beni kim yıkayacak" sorusu aklına gelen Baki'nin yaşamını anlatan dizinin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.

Gassal rolünü oyuncu Ahmet Kural canlandırıyor

Ahmet Kural, Gassal'ın dijital platform tabii'de yayımlanmasının, izleyiciler ve dizi ekibi için büyük bir şans olduğunu söyledi.

"Çok farklı gerçekten, bugüne kadar yapılmamış hem fani dünyada geçen o komik olaylar var hem de onun dışında iki dünyada da böyle manevi değerlerimizle alakalı güzel vurucu tespitleri var Gassal'ın. Yalnız ve o yalnızlığı gittikçe aşan bir karakter izleyeceğiz. tabii burada çok önemli bir görev üstlenmiş bence. Gerçekten de diğer coğrafi projelere ulaşmak için bütün yaymak için güzel bir oluşum ve platform diye düşünüyorum. Şanslıyız yani."

"Gassal çok önemli ve seyirlik bir proje"

Dizinin oyuncu kadrosunda Muharrem Türkseven, Sibel Aytan,

Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Muharrem Türkseven de Gassal dizisinin çok önemli bir proje olduğunu belirterek, "Bu projenin bir parçası olmak benim için gurur verici. Çok enteresan, çok garip, çok seyirlik bir iş çektik. Ben de merakla bekliyorum ama çok iyi bir iş geliyor bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim" dedi.

"Yeni bir komedi anlayışına ışık tutacak"

Dizinin yönetmenliğini Selçuk Aydemir üstlendi, senaryosu ise Sümeyye Karaarslan’a ait…

Yönetmen Selçuk Aydemir de projeyle ilgili şunları söyledi:

"Kendi türünün öncüsü olacak, yeni bir komedi anlayışına da ışık tutacak bir iş. O nedenle çok heyecanlıyım. TRT bu konuda Gassal projesinde çok ince davrandı. Evet bizim normal ekranda izleyemeyeceğimiz bir işi tercih etti."

