Tarım ve Orman Bakanlığı, koruma altındaki milli parklar ile tabiat parklardaki imkanları değerlendirerek, ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla master ve eylem planlarını uygulamaya koydu.

Türkiye'de el değmemiş doğal yapıların bulunduğu sahaların milli park ilan edilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

[Kocaeli'deki Uzuntarla Tabiat Parkı / Fotoğraf: AA]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu kapsamda, ülke genelinde 45 milli park, 247 tabiat parkı, 30 tabiat koruma alanı, 114 tabiat anıtı, 81 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar Alanı, 56 ulusal önemi haiz sulak alan ve 11 mahalli öneme sahip sulak alan oluşturdu.

Korunan alanlara talep arttı

Korunan alanların, doğal kaynakların korunması ve görsel zenginliğinin yanında ziyaretçilere ekoturizm faaliyetleri gerçekleştirme imkanı da sunması dolayısıyla son yıllarda buralara talep ve ilgi arttı.

Vatandaşların korunan alanlara yoğun ilgisi rakamlara da yansıdı. Alanları 2015'te 12,5 milyon, 2016'da 16 milyon 813 bin 412, 2017'de 24 milyon 750 bin 594, geçen yıl 35 milyon 300 bin kişi ziyaret etti.

Bu yılın 8 aylık döneminde buralara gidenlerin sayısı 35 milyon 282 bin kişiyi buldu.

[Yeşili ve sulak alanlarıyla kartpostallık görüntüler oluşturan Ağrı Dağı Milli Parkı / Fotoğraf: AA]

Yeni planlar devrede

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Doğa turizminde dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girmeyi planlıyoruz" sözleriyle ortaya koyduğu hedef doğrultusunda ülke genelinde çeşitli plan ve uygulamaları hayata geçirdi.

Türkiye turizmindeki deniz, kum ve güneş imkanlarını tabiatla da bütünleştirecek "Tabiat Turizmi Master Planları" ve "Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planları" uygulamaya konuldu.

Yeni planlarla Türkiye'nin yayla turizmi ve ekoturizm gibi çeşitli dallarda da tercih edilen bir ülke olması hedefleniyor.

[Antalya'da ender türleri barından Termessos Milli Parkı / Fotoğraf: AA]

Turizm faaliyetleri belirlendi

Türkiye'nin sahip olduğu zenginlikleri planlı bir şekilde koruyup yöneterek, gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planları ile 598 korunan alanda toplam 2 bin 44 turizm faaliyeti belirlendi.

Faaliyet alanları içinde kültür, doğa, spor, kış, inanç, gastronomi ve av gibi alternatif turizm çeşitleri oluşturuldu.

Turizm çeşitlerinin potansiyelini artırmak için, korunan alanlarda orman köşkleri, seyir terasları, ziyaretçi tanıtım merkezleri, tabiat eğitim merkezleri gibi alanların ihtiyaca ve kaynak değerine göre yatırım yapılıyor.

Kaynak: AA