Su altı kazısında 3 bin 600 yıllık tunç hançer bulundu

Su altı arkeolojisinin bu önemli keşfini Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Öniz liderliğinde yürütülen araştırmalar sonuç verdi. Kumluca ilçesi açıklarındaki kazılarda Girit-Minos Uygarlığına ait olduğu belirlenen bir hançer bulundu.

3 bin 600 yıllık olduğu tahmin edilen tunç hançerde gümüş perçinler yer alıyor. Uzmanlar, hançerin Girit-Minos Uygarlığına ait olduğuna ve taşıyan geminin de Girit’e doğru yol aldığı sırada battığını tahmin ediyor.

Bu buluş, Akdeniz’in tarihi ticaret rotalarını ve kültürel etkileşimlerinin yeniden gözden geçirilmesini sağlayacak önemli ipuçları sunuyor.

3 bin 600 yıllık hançer, Akdeniz’in derinliklerinde saklı kalmış uygarlıkların izlerini gün yüzüne çıkarırken, bölgenin tarihi zenginliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

"Batık, dünya su arkeolojisinin en önemli keşiflerinden biri"

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında Girit-Minos uygarlığına ait gümüş perçinli bir tunç hançer bulundu. Batık, sadece Türkiye'nin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en önemli keşiflerinden biri olmaya aday. Akdeniz'in derinliklerinde saklı kalmış uygarlıkların izlerini gün yüzüne çıkaran esere titiz çalışmalar sonucu ulaşan Akdeniz Üniversitesi ve Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Ersoy, hançerin su altından çıkarılması çalışmalarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

