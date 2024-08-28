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Kültür-Sanat
TRT Haber 28.08.2024 12:45

Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesinde

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği’nin 2024 için hazırladığı ‘Dünya Jeolojik Miras Listesi’ne Türkiye’den Salda Gölü girdi. Jeolojik Mirası Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, “Salda zaten çok önemliydi. Bununla bilinirliği arttı” dedi.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
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Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesinde
[Fotograf: AA]

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (International Union of Geological Scienses – IUGS) tarafından her yıl açıklanan ‘100 Jeolojik Miras’ listesine Türkiye’den Salda Gölü girdi.

Teşkilatın yıllık zirvesi Güney Kore’nin Busan şehrinde gerçekleştirildi. Zirvede, bu yıl dünyadan yüzlerce aday gösterilen Jeolojik Miras Listesi’ne alınacak yerler de belirlendi.

Türkiye’den 2024 için Salda Gölü ile Nemrut Krateri Kalderası (göl ve çevresindeki doğal yapılar) aday gösterilmişti.

Mars yüzeyine benzetildiği için bilimsel deneylerin de yapıldığı, eşsiz turkuaz renkli suları ve beyaz kumslarıyla ‘tabiat harikası’ olarak nitelenen Salda Gölü ‘Dünya Jeolojik Mirası’ listesine dahil edilirken, Nemrut Kalderası listeye giremedi.

Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesinde

‘Kültür Mirası Listesi’ kadar önemli

Bu liste, BM Kültürel Miras Listesi gibi çok önemli jeolojik alanları duyuruyor, tanınması ve korunmasına teşvik ediyor.

Türkiye’den 171 ayrı jeolojik sit alanı, önümüzdeki yıllarda bu listeye girmek için aday görülüyor. Ancak bu yıl Salda Gölü ve Nemrut Kalderası aday gösterilmişti. Daha önce ise Nevşehir Peribacaları ve Pamukkale Travertenleri bu listeye girebildiler.

Tanınırlığı artacak

Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO) Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Salda Gölü, ‘Mars’taki yaşam ortamının temsilcisi’ olarak tanınan magnezit-mikrobiyalit oluşumları barındırıyor. Bu çok nadir oluşumlar listeye girmeye sebep oldu. Listeye girmekle Salda’nın önemi artmadı; önemi zaten biliniyordu ancak tanınırlığı arttı. Bunun getirdiği sorumlulukları ve olanakları, merkezi ve yerel yönetimler değerlendirecektir. Nemrut Kalderası da listeye giremedi diye öneminden bir şey kaybetmedi. Orada olduğu gibi duruyor. Çok değerli bir jeolojik miras ve listeye girmesi için tekrar deneyeceğiz. Bir kısmı aktif, dünyada çok fazla volkan varlığı nedeniyle öncelikli olarak girmemiş olabilir ancak yine de çok kıymetli bir alandır.”

Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesinde

2025 için kollar sıvanıyor

2024 yılı listesi için ise yine Türkiye’den epeyce aday var. Kuzey Anadolu Fay Zonu, Van Gölü, Kaçkar Buzulları gibi yerler de aday gösterilebilecek jeositler arasında yer alıyor.

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