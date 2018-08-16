Anadolu'nun en büyük ahşap direkli camilerinden Eskişehir'de bulunan Sivrihisar Ulu Cami, yüzyıllardır ihtişamını kaybetmeden ayakta duruyor.

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad zamanında 1232'de Emir Cemaleddin Ali Bey'in inşa ettirdiği ve 1274'te 3. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vekili Abdullah oğlu Eminüddin Mikail Bey'in yaptırdığı onarımla bugünkü görüntüsüne kavuşan cami, dünya mirası olarak geçmişi geleceğe taşıyor.

Minaresi 1410'da eklenen, mihrabı 1440'taki onarımda yerleştirilen caminin minberinin ise 1924'te yıkılan Sivrihisar Kılıç Mescidi'nden getirildiği biliniyor.

Caminin, ibadet nizamına göre mihraba paralel dikdörtgen planlı üç kapısı bulunuyor. Çatısını 67 adet ahşap direğin taşıdığı bin 485 metrekarelik tarihi camiye hem cami cemaati hem de yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

"Caminin yapımı zeka kokuyor"

Sivrihisar Belediyesi'nin turistlere rehberlik yapması için görevlendirdiği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Koray Faydacı, caminin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girmesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Faydacı, camideki kapıların kadın ve erkekler için düşünülerek yapıldığını belirterek, "Camimizin iki kapısı yoğun olduğu zamanlarda, cenazelerde, cuma namazında, bayram namazında erkeklerin rahatlıkla camiye girip çıkabilmeleri için tasarlanmış. Diğer kapı ise kadınların camiye girişi için konulmuş" dedi.

Geçmişteki mimarların geleceği planlayarak eserler ortaya çıkardığını anlatan Faydacı, şunları söyledi:

"Caminin yapımı zeka kokuyor. Çatısında deve kuşu yumurtaları var. Bunun sebebi camiyi sineklerden korumak. Tabanı 1,5 metre boşluk bırakılarak yapılmış. Çünkü alttan hava akımının oluşmasıyla halılara güve gelmesi önlenmiş. Minberi çok önemli çünkü Etnografya Müzesi'nde koruma altına alınmış minberlerden daha sağlam. Ustası Horasanlı İbn-i Mehmet. Günümüze kadar sağlamlığı ve ustalığı yönünden gelen takdire şayan bir minber."

Çatısında 950 döşeme bulunuyor

Faydacı, 67 direkten sadece 8'inde motiflerin bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bunlar Selçuklu yıldızını bize gösteren eserler. 67 direğin ilginç bir rivayeti var. 63 direk peygamberimizin yaşını, 4 direk ise 4 halifeyi temsil ediyor. Tabii bu sadece bir rivayet. Çatısında 950 döşeme bulunuyor. Onun da Nuh Peygamber'in ölüm yaşını temsil ettiği söyleniyor. Yoğun turist ilgisi görüyoruz ve bu ilgiden çok memnunuz."

Kaynak: AA