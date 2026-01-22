Sinemalarda bu hafta

Chris Pratt, Rebecca Ferguson ve Annabelle Wallis'in başrollerini paylaştığı "Merhamet Yok", gerilim, bilim kurgu ve aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Timur Bekmambetov'un yönetmen koltuğunda oturduğu ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı film, yakın gelecekte, sermaye suçlarının arttığı bir dönemde; şiddet içeren bir suçla suçlanan ve masumiyetini kanıtlamak zorunda kalan bir dedektifin hikayesini konu ediyor.

Dedektifin suçsuzluğunu kanıtlamak için çıktığı "merhamet mahkemesi"ndeki yapay zeka ürünü hakim hakimi Rebecca Ferguson canlandırıyor.

"Müthiş Eleanor"

Danimarka asıllı Amerikalı genç oyuncu Scarlett Johansson'un yönetmenliğini üstlendiği "Müthiş Eleanor", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

June Squibb, Erin Kellyman, Chiwetel Ejiofor ve Jessica Hecht gibi isimlerin oynadığı film, büyük bir kaybın ardından New York'a taşınan 93 yaşındaki Eleanor'un, katıldığı bir destek grubunda ilgi çekmek amacıyla paylaştığı bir hikayenin yol açtığı beklenmedik gelişmeleri konu alıyor.

"Kokuho"

Shuichi Yoshida'nın aynı adlı romanından uyarlanan Japon drama filmi "Kokuho", iki kurgusal Kabuki sanatçısının hayatını ve kariyerini irdeliyor.

Takahiro Miura, Ai Mikami, Soya Kurokawa, Keitatsu Koshiyama, Nana Mori, Masatoshi Nagase ve Kyusaku Shimada'nın rol aldığı filmi Sang-il Lee yönetti.

Haftanın korku filmleri

Johannes Roberts'in yönetmenliğinde çekilen ve Johnny Sequoyah, Jessica Alexander ile Troy Kotsur'un oynadığı "Primat", bir grup arkadaşın tropik tatilleri sırasında, yaşadıkları mekandaki evcil şempanzenin kuduz olmasıyla tatillerinin kabusa dönüşmesini odağına alıyor.

Mesut Erbaş ve Burak Küçük'ün yönettiği "Zir-i Cin 4: Nesep Bağı", bir ihanetin üzerini örtmek için kara büyüye başvuran bir kadının daha büyük bir felakete yol açmasını işliyor.

Haftanın animasyonları

Ricard Cusso ve Rio Harrington'un yönettiği Avustralya yapımı "Of-Pof Balık" ile Belçika, Fransa ortak yapımı "Hopper ve Çılgın Çetesi Hazine Peşinde" filmleri, haftanın animasyonları olarak beyaz perdede yerini alacak.