TRT Haber 21.01.2026 18:40

Haldun Dormen vefat etti

Bir süredir hastanede tedavi gören usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, 97 yaşında vefat etti.

Haldun Dormen vefat etti

Haldun Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadeleriyle duyurdu.

Sanatçı, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Devlet sanatçısı Haldun Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Dormen için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Türk tiyatrosuna yön veren, sahne sanatlarımızın gelişiminde unutulmaz katkılar sunan Haldun Dormen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetiştirdiği kuşaklarla ve eserleriyle daima yaşayacak. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

