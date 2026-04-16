Sinemalarda bu hafta 7 yeni film

"571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed"

Animasyon türündeki "571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed", İslamiyet'in doğuşunu ve Hazreti Muhammed'in hayatını odağına alıyor.

Pedagogların onayıyla hazırlanan yapım, Hazreti Peygamber'in çocukluk yıllarını ve toplumdaki adaletsizliklere karşı duruşunu eğitici bir dille beyaz perdeye taşıyor. Film hem çocuklara hem de ailelere hitap etmeyi amaçlıyor.

"Largo Winch: Dünyanın Durduğu An"

Tomer Sisley'in bir kez daha efsanevi karakteri oynadığı "Largo Winch: Dünyanın Durduğu An", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Çizgi roman dünyasından sinemaya uyarlanan filmde, büyük bir finans imparatorluğunu yöneten Largo Winch'in, küresel bir komployla karşı karşıya kalması ve oğlunun kaçırılmasıyla başlayan olaylar zinciri konu ediliyor.

Sisley'in yanı sıra James Franco, Clotilde Hesme, Elise Tilloloy, Denis O'Hare ve Narayan David Hecter'ın rol aldığı yapımı, Olivier Masset-Depasse yönetti.

"Başıbozuklar"

Haftanın yerli komedi filmlerinden "Başıbozuklar", Alaçatı'da konser vereceklerini düşünerek yola çıkan bir müzik grubunun, yanlışlıkla Suriye'deki bir Amerikan füze üssüne varmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı filmde, Gonca Vuslateri, Gözde Kansu, Buse Sinem İren ve Mustafa Üstündağ rol aldı.

"Lee Cronin'den Mumya"

Korku sinemasının yükselen yönetmenlerinden Lee Cronin imzalı "Lee Cronin'den Mumya", klasik mumya mitine karanlık ve kan donduran bir bakış açısı getiriyor.

8 yıl önce çölde kaybolan kızlarının aniden dönmesiyle hayatları değişen bir ailenin yaşadığı korku dolu olayları konu alan film, ses tasarımı ve atmosferiyle gerilim dozunu en üst seviyede tutuyor.

Filmde, Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace başrolleri paylaştı.

"Hayvanlar Alemi"

Orijinal adı "Animal Adventures: Save the Forest" olan animasyon film "Hayvanlar Alemi", ormanlarını korumaya çalışan bir grup cesur hayvanın hikayesini konu alıyor.

Daniel Hernandez Torrado'nun yönettiği film, insanların doğal yaşam alanlarını tehdit etmesi üzerine bir araya gelen kahramanların dayanışma ve macera dolu serüveniyle çocuklara çevre bilinci aşılayıp, eğlenceli dakikalar vadediyor.

"Mother Mary"

Başrollerini Anne Hathaway ve Michaela Coel'in paylaştığı "Mother Mary"nin yönetmenliğini David Lowery üstlendi.

Dram, gerilim ve müzik türlerini harmanlayan yapım, şöhretin getirdiği baskılarla başa çıkmaya çalışan bir sanatçının iç dünyasını ve çevresindekilerle yaşadığı çatışmaları anlatıyor.

"Cinnet-i Sırra"

Sırlarla dolu geçmişiyle yüzleşen bir ailenin dramını korku ögeleriyle harmanlayan yerli film "Cinnet-i Sırra", gizemli ve metafizik olayların yaşandığı karanlık bir hikayeyi izleyiciyle buluşturuyor.

Cengiz Kaplan'ın yönettiği, Mona Özlem Yeşil'in senaryosunu yazdığı yapımda, Cengiz Kaplan, Ada Mural ve Dilay Dilara Konuk rol aldı.