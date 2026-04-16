Duman 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 16.04.2026 10:19

TRT korosu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş anısına sahne aldı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Türk Sanat Müziği Personel Korosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısında Gazimağusa kentinde konser verdi.

TRT korosu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş anısına sahne aldı

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Gazimağusa Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) katkıları ile Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda konser düzenlendi.

TRT Türk Sanat Müziği Personel Korosu, Türk sanat müziğinin kürdilihicazkar, muhayyerkürdi, nihavent ve hüzzam makamlarından eserlerin icrasının yanı sıra Kıbrıs Türk halk müziğinden parçalar seslendirdi.

TRT korosu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş anısına sahne aldı

"Gönlümüzle onların gönlüne değmeye geldik"

TRT Türk Sanat Müziği Personel Korosu Şefi Emine Gümüş, yaptığı açıklamada, 12 yıl önce de KKTC'de Rauf Raif Denktaş anısına bir konser verdiklerini hatırlatarak, "Yine bu akşam da konser vermek için buradayız. Biz, hep yavru vatan diyoruz ya burası da bizim vatanımız. Onun için gönlümüzle onların gönlüne değmeye geldik." dedi.

TRT korosu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş anısına sahne aldı

Gümüş, konserin her alanda olduğu gibi kültürel alanda da TRT'nin KKTC'ye verdiği önemi gösterdiğini belirterek, KKTC'ye Türk milletinin sevgi ve saygılarını getirdiklerini söyledi.

Konserin ardından programa emeği geçenler ile Koro Şefi Emine Gümüş'e plaket takdim edildi.

ETİKETLER
KKTC TRT
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:57
BES'te fon büyüklüğü yılın ilk çeyreğini 2,35 trilyon lirayla kapattı
11:55
TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB 152'nci Genel Kurul Başkanlığına seçildi
11:56
Sinemalarda bu hafta 7 yeni film
11:54
Türkiye'yi kavurucu yaz bekliyor
11:47
120 dakikalık yolun 'kestirmesi': Köyceğiz ve Ortaca 50 saniyede buluşuyor
11:46
Narin Güran cinayeti davasında karar
Yerinden edilen Lübnanlılar, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor
Yerinden edilen Lübnanlılar, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ