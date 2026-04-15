Dünya
BBC 15.04.2026 08:14

100 euroluk çekilişten 1 milyon euroluk Picasso tablosu kazandı

Bir hayır kurumu tarafından düzenlenen çekilişe 100 euro ödeyerek katılan bir kişi, değeri 1 milyon euronun üzerinde olan orijinal bir Pablo Picasso tablosunun sahibi oldu.

100 euroluk çekilişten 1 milyon euroluk Picasso tablosu kazandı
Mühendis ve sanat meraklısı Ari Hodara, Paris'teki Christie's müzayede evinden gelen görüntülü aramayı yanıtladığında kazananın kendisi olduğunu öğrendi.

İspanyol ustanın 1941 tarihli eserine sahip olduğu söylendiğinde Hodara, "Bunun bir şaka olmadığını nereden bileyim?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Organizasyon yetkilileri, her biri 100 eurodan satılan biletlere dünya genelinde 120 binden fazla kişinin ilgi gösterdiğini bildirdi. Çekilişten elde edilen yaklaşık 11 milyon euro, Alzheimer araştırmaları için kullanılacak.

Ödül: Dora Maar portresi

2013 yılından bu yana düzenlenen "100 Euro'ya 1 Picasso" çekilişinin bu yılki ödülü, Picasso'nun imzası niteliğindeki tarzıyla resmettiği "Tête de Femme" (Kadın Başı) adlı eser oldu.

Kağıt üzerine guaj boya ile yapılan portrede, sanatçının partneri ve ilham perisi olan sürrealist sanatçı Dora Maar tasvir ediliyor.

Şanslı biletin sahibi Hodara, çekilişe şans eseri rastladığını ve hafta sonu bilet aldığını belirtti. Hodara, "Böyle bir şeye girdiğinizde kazanmayı beklemezsiniz. Resim sanatıyla çok ilgiliyim, bu benim için harika bir haber" dedi.

Gelir Alzheimer araştırmalarına aktarılacak

Çekilişi, Picasso'nun ailesi ve vakfının desteğiyle Fransız gazeteci Peri Cochin organize etti. Cochin, biletlerin onlarca ülkede satılmasına rağmen kazananın Paris'te yaşıyor olmasının teslimat sürecini kolaylaştıracağını belirterek mutluluğunu paylaştı.

Elde edilen gelirin 1 milyon eurosu tablonun sahibi olan Opera Gallery'ye verilirken, kalan tüm tutar Fransa Alzheimer Araştırma Vakfı'na bağışlanacak.

Vakıf Başkanı Olivier de Ladoucette, bu girişimin bir gün Alzheimer'ın sadece kötü bir anı olarak kalması yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Daha önceki çekilişlerde ödüller, Lübnan'daki antik Sur şehrinin korunması ve Afrika'daki çeşitli sanitasyon projeleri için kullanılmıştı.

