Dünya
Al Jazeera 15.04.2026 08:04

Trump'tan İran mesajı: Ateşkes yok, önümüzde muhteşem iki gün var

ABC News muhabiri Jonathan Karl, Trump’ın İran ile yapılan ateşkesin uzatılmasını değerlendirmediğini açıkladı.

Karl'a göre ABD Başkanı, verdiği bir röportajda çatışmanın çözümünün yakın olduğunu belirterek, "Önümüzde izleyeceğiniz muhteşem iki gün olduğunu düşünüyorum" dedi.

Savaşın "her iki şekilde de sonuçlanabileceğini" kaydeden Trump, diplomatik bir atılımın tercih edildiğini ifade etti. Karl'ın aktardığına göre Trump, "Bence bir anlaşma tercih edilebilir çünkü o zaman yeniden inşa edebilirler" diye konuştu.

Trump ayrıca, "Şu anda gerçekten farklı bir rejimleri var. Ne olursa olsun radikalleri temizledik. Gittiler, artık bizimle değiller" açıklamasını yaptı.

Vance: Trump, İran’la "kapsamlı" bir anlaşma peşinde

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Georgia'da düzenlenen "Turning Point USA" etkinliğinde ABD-İran gerilimini değerlendirdi.

Vance, Başkan Trump’ın İran’la dar kapsamlı bir anlaşma yerine "kapsamlı" bir anlaşma peşinde olduğunu ve buna ulaşacaklarına inandığını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı, devam eden müzakereleri, yaklaşık bir haftadır süren geçici ateşkesle bağlantılı daha geniş bir stratejinin parçası olarak nitelendirdi.

Trump'ın sürece bakışına değinen Vance, "Başkan büyük bir anlaşma yapmak istiyor. İran'a temel olarak sunduğu şey çok basit. Eğer normal bir ülke gibi davranmaya hazırsanız, biz de size ekonomik olarak normal bir ülke gibi davranmaya hazırız. Kendisi dar kapsamlı bir anlaşma istemiyor." dedi.

Vance, söz konusu geçici ateşkesin halen devam ettiğini vurgulayarak, bu bakımdan sürecin halen devam ettiğine işaret etti.

