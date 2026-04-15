IMF'den savaş uyarısı: Dünya ekonomisi durgunluğun eşiğinde

Kuruluş, en kötü senaryoda enerji piyasalarındaki art arda gelen şokların, küresel ekonomik büyümeyi yüzde 3,1'den yüzde 2 seviyesine düşüreceğini öngörüyor.

Bu senaryoya göre petrol fiyatlarının 2026'da ortalama 110 dolar, 2027'de ise 125 dolar seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

Petrol fiyatlarında farklı senaryolar

IMF'nin hazırladığı en iyimser senaryo, çatışmanın kısa süreceği ve petrol fiyatlarının 2026'nın ikinci yarısında normalleşerek yıl genelinde ortalama 82 dolar seviyesinde kalacağı varsayımına dayanıyor.

"Orta yol" olarak adlandırılan senaryo ise daha uzun süreli bir çatışmayı öngörüyor. Bu tahmine göre, petrol fiyatlarının bu yıl varil başına 100 dolar, 2027'de ise 75 dolar civarında kalacağı, küresel büyümenin ise yüzde 3,4'ten yüzde 2,5'e gerileyeceği tahmin ediliyor.

IMF Başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, enerji sektöründeki aksaklıkların sürmesi ve çatışmayı sonlandıracak net bir çözüm yolunun bulunmaması nedeniyle, olumsuz senaryonun gerçekleşme ihtimalinin giderek arttığını belirtti.