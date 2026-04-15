Çok Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 15.04.2026 08:11

IMF'den savaş uyarısı: Dünya ekonomisi durgunluğun eşiğinde

Uluslararası Para Fonu (IMF), İran'a karşı yürütülen savaşın tırmanması ve petrol piyasalarında yaşanan kesintilerin küresel ekonomiyi resesyonun eşiğine getirebileceği uyarısında bulundu.

Kuruluş, en kötü senaryoda enerji piyasalarındaki art arda gelen şokların, küresel ekonomik büyümeyi yüzde 3,1'den yüzde 2 seviyesine düşüreceğini öngörüyor.

Bu senaryoya göre petrol fiyatlarının 2026'da ortalama 110 dolar, 2027'de ise 125 dolar seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

Petrol fiyatlarında farklı senaryolar

IMF'nin hazırladığı en iyimser senaryo, çatışmanın kısa süreceği ve petrol fiyatlarının 2026'nın ikinci yarısında normalleşerek yıl genelinde ortalama 82 dolar seviyesinde kalacağı varsayımına dayanıyor.

"Orta yol" olarak adlandırılan senaryo ise daha uzun süreli bir çatışmayı öngörüyor. Bu tahmine göre, petrol fiyatlarının bu yıl varil başına 100 dolar, 2027'de ise 75 dolar civarında kalacağı, küresel büyümenin ise yüzde 3,4'ten yüzde 2,5'e gerileyeceği tahmin ediliyor.

IMF Başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, enerji sektöründeki aksaklıkların sürmesi ve çatışmayı sonlandıracak net bir çözüm yolunun bulunmaması nedeniyle, olumsuz senaryonun gerçekleşme ihtimalinin giderek arttığını belirtti.

ETİKETLER
IMF İran ABD Savaş
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Filistinli Refik, İsrail'in yıktığı evinin enkazında ailesini arıyor
Filistinli Refik, İsrail'in yıktığı evinin enkazında ailesini arıyor
FOTO FOKUS
Park halindeki araçlara saldıran şüpheli tutuklandı
Park halindeki araçlara saldıran şüpheli tutuklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ