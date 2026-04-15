Trump ile Papa arasındaki İran atışması devam ediyor

Trump, "Lütfen birisi Papa Leo'ya İran'ın son iki ayda en az 42 bin masum, tamamen silahsız protestocuyu öldürdüğünü ve İran'ın nükleer bombaya sahip olmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu söylesin" ifadelerini kullandı.

Paylaşımına, "Amerika geri döndü" notunu da ekledi.

Bu açıklama, Trump'ın sosyal medyada Papa Leo'ya yönelik "suç konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" eleştirilerinden iki gün sonra geldi.

Söz konusu gerilim, ABD doğumlu ilk papa olan Papa Leo'nun, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı eleştirmesiyle tırmandı. Papa Leo, Trump yönetiminden korkmadığını ve savaşın dehşetini kınamaya devam edeceğini belirtti.

Can kaybı verilerindeki belirsizlik sürüyor

Trump'ın ocak ayında İran'daki hükümet karşıtı protestolarda 42 bin kişinin öldüğü yönündeki iddiasının dayanağı henüz netleşmedi.

İran hükümeti ölü sayısını 3 bin 117 olarak açıklarken, ülke dışındaki gruplar bu rakamın 7 bin civarında olduğunu ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İran Özel Raportörü Mai Soto, en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini, ancak gerçek rakamın 20 bine kadar çıkabileceğini bildirdi.

Öte yandan BM'nin atom denetleme kurumu, İran'ın nükleer silah ürettiğine dair bir kanıt bulunmadığını kaydetti.