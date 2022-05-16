"Ve Oscar'ın sahibi..."

Beyazperdeye gönül veren pek çok kişi, bu cümlenin kendi adıyla sonlanmasını istiyor. Hem de 93 yıldır.

Oscar, ilk verilişinden bu yana sinema ve sanat dünyasının en prestijli ödülü olarak gösteriliyor. Ancak ödül alan yapımlar kadar, sahne olduğu skandal ve sıra dışı olaylarla da dikkat çekiyor.

Alice Brady'in ödülü çalındı

1938 yılında "en iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülünü Alice Brady kazandı.Törene katılmayan Brady'nin ödülünü almak üzere bir adam sahneye çıktı.

Ödülü aldıktan sonra ortadan kaybolan adamın kimliği ve çalınan heykelciğin nerede olduğu hala gizemini koruyor.

Marlon Brando, 1973'te, The Godfather'daki performansıyla "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Brando, ABD'nin yerli Amerikalılara katliamlarını protesto için törene katılmadı, yerine aktivist Sacheen Littlefeather'ın kabul konuşmasını yapmasını istedi.

En çok ödül kazanan film: Titanik

Oscar tarihinin en çok ödül kazanan filmleri Ben-Hur ve Titanik oldu.

1997'deki 70'inci Oscar ödüllerinde 14 kategoride aday gösterilen Titanik, 11 dalda kazandığı ödülle, 1959 yılında Ben-Hur’un kırdığı rekoru egale etti.

Törene yanlış anons damga vurdu

2017'deki 89'uncu ödül törenine de yanlış anons skandalı damga vurdu.

Deneyimli oyuncular Warren Beatty ve Faye Dunaway, en iyi filmi "La La Land" olarak açıkladı.

Film ekibi alkışlarla sahneye çıktı ve o sırada tarihe geçecek yanlışlık da fark edildi. En iyi film ödülü "La La Land"in değil "Moonlight" tındı.

Will Smith 10 yıl boyunca Oscar galalarına katılamayacak

Oscar tarihindeki en büyük skandallardan biri bu yılki ödül töreninde yaşandı.

Will Smith, gecenin sunuculuğunu üstlenen oyuncu ve komedyen Chris Rock'ı eşine yönelik yaptığı şaka nedeniyle sahneye çıkarak tokatladı.

Akademi, Smith'in 10 yıl boyunca Oscar galaları ile diğer akademi etkinliklerine katılmamasına karar verdi.

