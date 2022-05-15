Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 02:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eurovision 2022 kazananı Ukrayna
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya'da bu yıl 66'ıncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı Ukrayna oldu.
Birinci olan Ukrayna 631 puan elde etti. Ukrayna'yı 466 puanla Birleşik Krallık takip etti. Üçüncü ise 459 puanla İspanya oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Ukrayna
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