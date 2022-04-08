Ünlü aktör Will Smith, 94. Oscar ödül töreninde eşiyle ilgili şaka yaptığı gerekçesiyle komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı.

"En İyi Belgesel" ödülünü sunan Chris Rock, Will Smith'in hastalık nedeniyle saç kaybı yaşayan eşi Jada Pinkett Smith'i, Demi Moore'un "GI Jane" filmindeki görünüşüyle kıyasladı ve "devam filminde oynamasını" önererek şaka yapmıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Smith sosyal medyadan da özür dilemişti.

Oscar töreninde Will Smith'in sunucu komedyen Chris Rock'a attığı tokatın yankıları sürerken Smith'in tutuklanmaktan Rock sayesinde kurtulduğu ortaya çıkmıştı.

Oscar'ın yapımcısı Will Packer "Los Angeles polisi, Chris Rock'ı tokatladıktan sonra Will Smith'i tutuklamaya hazırdı, ancak Rock suçlamada bulunmayı reddettiği için bunu yapamadı." demişti.