Sıcak havadan bunalanlar Tekir Yaylası'nı tercih ediyor

Erciyes Dağı, Kayseri'nin 25 kilometre batısında, kış sporunda Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri.

Bölgede kurulan çadır ve karavan kamp alanı, sıcak havadan uzaklaşmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Erciyes Dağı'nın eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası'nda oluşturulan alan, sıcak havadan ve şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenleri ağırlıyor.

Vatandaşların boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için mini basketbol, voleybol, futbol sahası ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra sosyal aktivitelerin yapılabileceği mekanların da olduğu alanda yaklaşık 100 çadır var.

Çadırlarda kalanlar, komşuları ile mangal yakıp sohbet ederken, şehir merkezlerinde hava sıcaklığının 40-45 dereceyi bulduğu günlerde serinliğin keyfini sürüyor.

Amaç, Erciyes'i büyük bir turizm merkezi haline getirmek

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes Dağı'nı büyük bir turizm merkezi haline getirmek için yaptığı çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini anlattı.

Erciyes denilince akla ilk olarak kış turizmi geldiğini söyleyen Cıngı, Erciyes Master Programı kapsamında kurulan "Erciyes Çadır ve Karavan Kamp" alanında sıcak havadan kaçanların bir araya geldiğini belirtti.

Cıngı, çadır bölgesinde keyifli vakit geçirme imkanı olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Çadır alanımıza gelenlerden şifa arayanlar da var. Astım, şeker ve çeşitli solunum yolu rahatsızlığı bulunan hastalar da var. Hem eğlence için hem şehrin sıcak atmosferinden kurtulmak için çadır alanı önemli imkanlar sunuyor. Çok sayıda misafirimiz geliyor. Adana, Gaziantep, Mersin, Antakya, Kahramanmaraş gibi sıcak illerden gelenler var. Çadırlarımız dağ ortamına göre hazırlandı. Zannediyorum yaz boyunca 4 bin kişiyi ağırlarız."

"Dağ iklimi rahatlatıyor"

Kamp alanında tatilini geçiren emekli memur Ahmet Bilgin de serin bir ortamda bulunduklarını, şehir merkezinde hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle duramadıkları için Erciyes Dağı'na geldiklerini vurguladı.

Yozgat'tan giderek çadır kampta tatil yapan Hüseyin Savaş ise, şeker hastası olduğunu ve Erciyes Dağı'nın hastalığına iyi geldiğini düşündüğünü söyledi. Sıcak havadan kaçıp Erciyes'i tercih ettiğini anlatan Savaş, dağ ikliminin kendilerini rahatlattığını, güne daha dinç ve sağlıklı başladıklarını belirtti.

Kaynak: AA