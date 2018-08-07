Şebinkarahisar 'Kendini Koruyan Kentler Programı'na katıldı

Giresun Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ekibinin ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu incelediğini söyledi.

Ekibin ilçenin bu değerlerinin bugüne kadar korunmuş olmasına hayran kaldığını belirten Başkan Yılancı, hazırlanan rapor neticesinde Şebinkarahisar'ın Kendini Koruyan Kentler Programı'na dahil edildiğini ifade etti.

İlçe açık hava müzesi olarak anılıyor

Şahin Yılancı, ilçenin tarihi kalesi, camileri, köprüleri, çeşmeleri, konakları, taşhanları, Meryem Ana Manastırı ve daha nice eseriyle bölgesinde açık hava müzesi olarak anıldığını anlattı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilçemizdeki tarihi camilerin tamamına yakınının restorasyon işlemi, Meryem Ana Manastırı'nın restorasyonu tamamlanmış olup, taşhanların restorasyon işlemi devam ediyor. Kalemizin restorasyon proje ihalesinin tamamlanıp kısa zamanda restore işlemlerine başlanması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler ışığında ÇEKÜL'ün yapmış olduğu Kendini Koruyan Kentler Şebinkarahisar Çalışması kentimizin sosyal ve tarihi dokusu için yapacağımız çalışmaların yol haritası diyebiliriz."

Belediye Başkanı Şahin Yılancı, yerel yönetimlerle kurulan iş birliği süreçleriyle koruma çalışmalarının sürdürülebilir hale getirilmesini amaçlayan bir koruma ve iş birliği programını Şebinkarahisar Belediyesi olarak destekleyeceklerini söyledi.

Kaynak: AA