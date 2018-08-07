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Antalya'nın tarhanası Moskova'da tanıtılacak

Antalya Tanıtım Vakfı, Türkiye'nin turizmde önemli pazarlarından biri olan Rusya'nın başkenti Moskova'da, Antalya’nın meşhur tadı tarhanayı tanıtacak.

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Antalyanın tarhanası Moskovada tanıtılacak

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) koordinasyonunda, TÜRSAB başta olmak üzere turizmle ilgili sivil toplum kuruluşları, valilik ve belediyelerin katılımıyla, 10-12 Ağustos tarihlerinde Moskova'daki Krasnaya Presnya Parkı'nda Türkiye Festivali düzenleneceğini söyledi.

Antalya'nın tanıtımı yapılacak

Yeliz Gül Ege, 3 gün sürecek festivalde, gastronomik ve kültürel sunumların yapılacağını, Türkiye Festivali'nin Rusya'da düzenlenen fuarlardan daha etkili olduğunu belirtti.

Ege, ATAV olarak Türkiye Festivali'nde, Antalya'nın tanıtımını yapacaklarını anlattı.

"Antalya'nın meşhur tarhanasını tanıtacağız. Tarhana yapımı ve tadımının yanı sıra Antalya'yı tanıtan harita ve Antalya gastronomisini anlatan tanıtım materyalleri ile ATAV, Türkiye Festivali'nde yer alacak." 

Kaynak: AA 

Etiketler: Tarhana, Moskova, antalya
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