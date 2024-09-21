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Kültür-Sanat
AA 21.09.2024 06:48

Şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Kadıköy'de sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan 52 yaşındaki Metin Arolat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Şarkıcı Metin Arolat, Kozyatağı'nda bir otelde şarkı söylemek için sahneye çıktı.

Bir süre sonra fenalaşarak bayılan Arolat, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arolat, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşları, hayatını kaybeden Metin Arolat için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı.

1995'te ilk albümünü çıkarmıştı

İzmir'de 1972 yılında dünyaya gelen Metin Arolat, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" isimli ilk albümünü çıkarmıştı.

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