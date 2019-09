İlk endüstriyel ve sanayi araçlarına ev sahipliği yapması bakımından özel bir yer olarak nitelenen saray, aynı zamanda elektrikli araçların ilk örneklerinin bulunabileceği zengin bir koleksiyona sahip.

İstanbul'da bulunan Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sergilenen objeler, günlük hayatta kullanılan bazı araçların, yaklaşık 200 yıllık değişimini gösteren örnekleri içeriyor.

[Fotoğraf: AA / Saray Koleksiyonları Müzesi Sorumlusu Güller Karahüseyin aralarında saraya ait bir at arabasının da bulunduğu eserler hakkında bilgi verdi.]

09.00-17.00 arası ziyarete açık

Saray Koleksiyonları Müzesi Sorumlusu Güller Karahüseyin, teşhir edilen eserlerin yanı sıra Milli Sarayları oluşturan Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu, Maslak, Ihlamur, Aynalıkavak köşklerinden gelen, teşhirde kullanılamayan tüm objelerin Saray Koleksiyonları Müzesi deposunda muhafaza edildiğini belirtti.

Müzenin deposunu ziyaretçilerle buluşturduklarını anlatan Karahüseyin, şöyle konuştu:

"Milli Saraylar Koleksiyonu'nda saraylarda sergilenemeyen eserlerin hepsi burada. Burada 60 bine yakın objemiz var ve her cins obje mevcut. Biz de her cins objenin en iyi şekilde muhafaza edilmesi için 18-22 derece sıcaklık arasında tutuyoruz burayı. Ziyaretçilerimiz, pazartesi günleri ve dini bayramların birinci günü dışında her gün 09.00-17.00'de müzemizi ziyaret edebilir, tarihi eserlerimizi burada görebilir."

[Fotoğraf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Araçları Vitrini

Karahüseyin, müzenin Sanayi ve Teknoloji Araçları Vitrini'nden bahsederken, dünyada üretilen ilk makinelerin, ilk yeniliklerin önce Osmanlı Devleti'nin yaşama ve yönetim merkezi olan saraylara geldiğini ve daha sonra çevreye yayıldığını vurguladı.

İlk telefonun 1880'de Sultan Abdülhamid tarafından Yıldız Şale'ye alındığını ve 1881'de İstanbul'a telefon hattı döşendiğini anlatan Karahüseyin, Osmanlı saraylarına girişi Sultan Reşat dönemi olan müzedeki telefon santralinde 20 abonenin aynı anda görüşme yapabildiğini söyledi.

Karahüseyin, fotoğrafa çok meraklı olan Sultan Abdülhamid'in her yerden fotoğraflar çektirdiğini belirterek, "Panoramik fotoğraf makinesiyle 2 mercekli fotoğraflar çekiliyor. Bunlar yan yana getirilip merceklerden bakıldığında fotoğraflar 3 boyutlu ve kabartmalı görünüyor ve panoramik bir görüntü oluşuyor" dedi.

[Fotoğraf: AA / Kağıt imha makinesi]

150 yıllık tulumba

III. Ahmet döneminde yangınlara müdahale edilmesi için Tulumbacı Teşkilatı kurulduğunu hatırlatan Karahüseyin, müzede sergilenen tulumbanın 1870'te Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe ve diğer saraylarda çıkabilecek yangınlara karşı tedbir amaçlı olarak satın alındığını ve hala çalışır durumda olduğunu söyledi.

Güller Karahüseyin, Sultan Abdülhamid'in cuma namazı dönüşlerinde kullandığı ve 2 beyaz atın çektiği faytonun Yıldız Sarayı envanterinden müzelerine getirilerek, Mart ayından bu yana sergilendiğini vurguladı.

Kaynak: AA