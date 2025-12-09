Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.12.2025 19:50

AB: Ukrayna'da seçimler koşullar uygun olduğunda yapılmalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da seçim yapılması gerektiğine ilişkin açıklamasının ardından, Avrupa Birliği (AB), seçimlerin koşulların uygun olduğu zamanda yapılması gerektiğini belirtti.

AB: Ukrayna'da seçimler koşullar uygun olduğunda yapılmalı

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın "istisnai" bir dönemden geçtiğine işaret eden Hipper, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının devam ettiğini ifade etti.

Hipper, Volodimir Zelenski'nin Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilen lideri olduğunu belirterek, "Ukrayna'da seçimler koşullar uygun olduğunda yapılmalı." dedi.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'da seçim yapılmasına ilişkin, "Evet, bence vakti geldi. Çok uzun zaman oldu. (Durum) Çok iyi gitmiyor. Bence zamanı geldi. Seçim yapmak için önemli bir an olduğunu düşünüyorum. Seçim yapmamak için savaşı kullanıyorlar, ancak bence Ukrayna halkının bu seçeneği olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, seçim yapılması halinde "belki Zelenskiy'nin kazanabileceğini" söyleyerek, "Demokrasiden bahsediyorlar ancak artık demokrasinin olmadığı bir noktaya geliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Ukrayna
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Batı Şeria'daki saldırılarını artırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:42
Bakan Kurum: 350 bin yuvamızın anahtarlarını teslim ettik
20:11
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
20:17
Gazze'de beklenen fırtına ve soğuk hava dalgası çadırlardaki binlerce aileyi tehdit ediyor
19:56
Narkotik operasyonda polisin şehit olmasına ilişkin 5 kişi gözaltında
19:41
Çelik: Bahis ve sanal kumar meselesinde en sert, en tavizsiz mücadele ortaya konacak
18:57
İzmir'de metro raydan çıktı, duraklarda yoğunluk oluştu
Pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe de taburcu edildi
Pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe de taburcu edildi
FOTO FOKUS
Türk Hava Kuvvetleri İtalya'da nefes kesti
Türk Hava Kuvvetleri İtalya'da nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ