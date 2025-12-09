AB: Ukrayna'da seçimler koşullar uygun olduğunda yapılmalı

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın "istisnai" bir dönemden geçtiğine işaret eden Hipper, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının devam ettiğini ifade etti.

Hipper, Volodimir Zelenski'nin Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilen lideri olduğunu belirterek, "Ukrayna'da seçimler koşullar uygun olduğunda yapılmalı." dedi.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'da seçim yapılmasına ilişkin, "Evet, bence vakti geldi. Çok uzun zaman oldu. (Durum) Çok iyi gitmiyor. Bence zamanı geldi. Seçim yapmak için önemli bir an olduğunu düşünüyorum. Seçim yapmamak için savaşı kullanıyorlar, ancak bence Ukrayna halkının bu seçeneği olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, seçim yapılması halinde "belki Zelenskiy'nin kazanabileceğini" söyleyerek, "Demokrasiden bahsediyorlar ancak artık demokrasinin olmadığı bir noktaya geliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.