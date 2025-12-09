Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.12.2025 19:54

Narkotik operasyonda polisin şehit olmasına ilişkin 5 kişi gözaltında

İstanbul Çekmeköy'de narkotik operasyonunda özel harekat polisi Emre Albayrak'ın şehit edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Operasyon sırasında ateş açan ve öldürülen saldırganın ailesinden 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotik operasyonda polisin şehit olmasına ilişkin 5 kişi gözaltında

Çekmeköy'deki bir eve dün düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın kaldırıldığı hastanede şehit olmasına polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Aile apartmanında kaldığı belirlenen Çetin A. ve eşi, baba Cemal A. ve eşi ile saldırıyı gerçekleştirmesinin ardından polis ekiplerince açılan ateş sonucu ölen Ramazan A'nın eşi, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Şüphelilerin yarın İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

Saldırgan, polislere 11 el ateş açmış

Ayrıca operasyona giden ekiplerin Ramazan A'nın dairesinin ziline bastığı, ancak kapının açılmadığı, bunun üzerine polis ekiplerinin koçbaşıyla kapıya vuracakları sırada Ramazan A'nın kapıyı aralayıp polislere ateş ettiği, Emre Albayrak'ın da bu sırada yaralandığı öğrenildi.

Şüphelinin polislere yönelik 11 el ateş açtığı tespit edildi.

Polis ekiplerince şüphelilerin dairelerinde yapılan aramalarda Ramazan A'nın evinde tabanca, hassas terazi, 90 santimetre boyunda sarı renkli kılıç, uzak doğu kökenli savaş bıçağı olarak bilinen karambit ele geçirildi.

Ramazan A'nın babası Cemal A'nın yatak odasındaki çelik kasada tabanca ve uzun namlulu silaha ait şarjör bulunurken, Çetin A'nın evinde ise satışa hazır bir miktar uyuşturucu yakalandı.

İstanbul'da narkotik operasyonunda bir polisimiz şehit oldu
İstanbul'da narkotik operasyonunda bir polisimiz şehit oldu

Ne olmuştu?

Emniyet ekiplerince, Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki eve dün sabah 07.30 sıralarında narkotik operasyonu yapılmış, evden açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A. (35) öldürülmüş, Çetin A. (27) ve Cemal A. (58) ise yakalanmıştı.

Baba Cemal A'nın "kasten yaralama", oğlu Çetin A'nın ise "tehdit", "hakaret", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "görevi yaptırmamak için direnme", "kötü muamele", "çocuğun kaçırılması", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından 21 suç kaydı olduğu belirlenmişti.

Çatışmada öldürülen Ramazan A'nın ise "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "bilişim yoluyla hırsızlık" ve "kötü muamele" suçlarından 10 suç kaydı bulunduğu tespit edilmişti.

Şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın evli olduğu, 6 yıl önce Hakkari'de göreve başladığı, 2022'den bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise Çekmeköy'deki eve yürütülmekte olan bir soruşturmaya ilişkin arama işlemi yapıldığı esnada olayın meydana geldiği aktarılmıştı.

ETİKETLER
İstanbul Polis Şehit Narkotik
Sıradaki Haber
Çelik: Bahis ve sanal kumar meselesinde en sert, en tavizsiz mücadele ortaya konacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:42
Bakan Kurum: 350 bin yuvamızın anahtarlarını teslim ettik
20:11
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
20:17
Gazze'de beklenen fırtına ve soğuk hava dalgası çadırlardaki binlerce aileyi tehdit ediyor
19:52
AB: Ukrayna'da seçimler koşullar uygun olduğunda yapılmalı
19:41
Çelik: Bahis ve sanal kumar meselesinde en sert, en tavizsiz mücadele ortaya konacak
18:57
İzmir'de metro raydan çıktı, duraklarda yoğunluk oluştu
Pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe de taburcu edildi
Pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe de taburcu edildi
FOTO FOKUS
Türk Hava Kuvvetleri İtalya'da nefes kesti
Türk Hava Kuvvetleri İtalya'da nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ