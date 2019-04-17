Usta sanatçının cenazesi, öğle vakti, Emirgan Hamid-i Evvel Camii'nde kılınan namazın ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Sanatçının eşi Oya Özel ile kızı Gülnur Özel ve oğlu Mert Özel, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenazeye Özel'in ailesinin yanı sıra çok sayıda sanatçı dostu ve öğrencileri katıldı.

"Hatıralarımızda, kalbimizde, müzikte kalacak"

Cenazeye katılan şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Özel'in Türk sanat müziği içerisinde bir çınar olduğunu belirtti.

"Türk sanat müziğini yıllarca hem yüreğinde hem de omzunda taşıyan ender sanatçılarımızdan biriydi. En büyük tesellimiz bize geride bıraktığı şarkılar. Gençlik dönemimizde radyoların şövalyesiydi, o bir kahramandı."

İlkan, usta sanatçının sesinin de çok özel olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Onun sesiyle müthiş aşklar yaşar, hayaller kurardık. Ben çok şanslıyım. Yıllar sonra da onunla çok yakın olduk. Kendisi benim de şarkılarımı çok okudu. İyi ki okumuş, çok mutluyum, çok güzel hatıra kaldı. Böyle değerlerin kaybolduğuna insanlar bir türlü inanamıyor ama onlar hatıralarımızda, kalbimizde, müzikte kalacak. Ayrıca sanatçılığının yanında iyi bir öğretmendi. Bize aşkı öğretti. Allah rahmet eylesin."

TRT İstanbul Radyo Sanatçısı Mehmet Özkaya ise, Özel'in nadide bir sanatçı olduğunu anlatarak, "Harika bir insandı. Türk müziğini sonuna kadar savunan, yurt dışına da tanıtan çok özel bir sesti. Hepimiz çok üzgünüz" dedi.

Kaynak: AA