İran Milli Kütüphanesindeki Türk köşesi açılışına Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs ile İran Milli Kütüphane ve Belgeler Teşkilatı Başkanı Eşref Burucerdi katıldı.

Büyükelçi Örs, Türkiye ile İran arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin derinliğinin herkes tarafından bilindiğine işaret ederek, kültürel alandaki ilişkileri de geliştirmek amacıyla böyle bir adım atıldığını söyledi.

"Türkiye Köşesi, iki ülke arasında yeni ufuklara pencereler açıyor"

İran Milli Kütüphanesi içinde açılan köşeye Türkiye Cumhuriyeti devletinin kültür, edebiyat, din ve tarih alanlarında bin 500 adet kitap hediye ettiğini aktaran Örs, şunları kaydetti:

"Türkiye Köşesi, iki ülke arasında yeni ufuklara pencereler açıyor. Pencere açmak ve selamlaşmak çok önemli. Türkiye ile İran halkları arasında bu sıcak ve yakın selamlaşmayı, bugün burada küçük bir kütüphane ile taçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu köşeye olan desteğimizi düzenli bir şekilde sürdüreceğiz."

Kütüphaneye bağışladıkları kitap sayısını artıracaklarını belirten Örs, şöyle konuştu:

"Biz bölgede barış, istikrar, dostluk ve huzur için çabalıyoruz ve bunu da kütüphanelerden başlatmak istiyoruz. Kitap her şeyin anahtarıdır. Kitap, insanların yaşamıyla ilgili özel bir yere sahiptir. Bu köşenin açılması dostluğun bir göstergesidir ve biz bu dostluktan mutlaka yararlanacağız. Bizim bu dostluğa ihtiyacımız var, dünyamızda yeterince düşmanlık ve taassup var."

"Türkiye ile kültürel ilişkilerimizin güçlendirilmesi için iyi bir başlangıç"

İran Milli Kütüphane ve Belgeler Teşkilatı Başkanı Burucerdi ise kütüphanelerdeki köşe, oda ve kürsüleri artırarak diğer ülkelerle kültürel ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Burucerdi, "Türkiye Köşesi'nin açılmasıyla Türkiye Milli Kütüphanesi ile iş birliğini artırmayı ve onların kaynaklarından yararlanmayı ümit ediyoruz. Bu çalışma ile yeni nesil araştırmacılarımıza Türkiye’de yayınlanan kitaplarla ilgili katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu adımın dost ve değerli ülke Türkiye ile kültürel alandaki ilişkilerimizin güçlendirilmesi için iyi bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Burucerdi ayrıca İran Milli Kütüphanesini günde bin 200 ila bin 500 kişinin ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA