Ömrünü müziğe adadı, güçlü sesiyle türkülere hayat verdi.

Ailesi, yakınları bu kez TRT Sanatçısı Şahin Gültekin'e son görev için bir aradaydı.

84 yaşında hayatını kaybeden sanatçı İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Şahin Gültekin'in cenazesi kılınan namazın ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedildi.

TRT Genel Müdürü Sobacı'dan başsağlığı mesajı

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı sosyal medyada paylaştığı mesajında Gültekin'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

TRT’mizin değerli sanatkârlarından Şahin Gültekin’in vefatını üzüntüyle öğrendim.



TRT İstanbul Radyosu’ndan emekli, Türk Halk Müziği Şefi ve Sanatçısı hemşehrim Şahin Gültekin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.



Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/WPlcojzPJN — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) August 22, 2021

Şahin Gültekin kimdir?

Türk Halk Müziği’nin ve kültürünün gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılması için tüm bilgi ve birikimiyle mücadele veren, bu yolda çok önemli bir miras bırakan Şahin Gültekin, 16 Ocak 1937’de Tokat’ın Zile ilçesinde hayata gözlerini açtı.

1957 ve 1958 yılları arasında İstanbul Yüksek Ticaret Okulunda okuyan Gültekin, aynı yıllarda İstanbul Konservatuvarında da eğitim aldı. 1959’da İstanbul Radyosunun açtığı sınavda başarı sağlayarak Türk Halk Müziği ses sanatçısı oldu.

Ancak askerlik görevi nedeniyle 1961 senesinde göreve başlayabildi.

İstanbul Belediyesi Konservatuvarında öğretim görevlisi olarak da görev yapan Şahin Gültekin, 1977 senesinde TRT kurumunda açılan Türk Halk Müziği şeflik imtihanını kazanarak Türk Halk Müziği şefi olmaya hak kazandı.

Geniş repertuarı ile TRT’nin güçlü seslerinden olan sanatçı, Sadi Yaver Ataman ve Ahmet Yamacı gibi ünlü isimlerden ders aldı, yurdun dört bucağından türkülere hayat verdi.