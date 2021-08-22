Yüreklere ektiği türküleri ile hatırlanan Gültekin, bugün 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sanatçı yarın öğle namazını müteakip 14.00'te Anadolu Hisarı mezarlığında defnedilecek.

Şahin Gültekin kimdir?

Türk Halk Müziği’nin ve kültürünün gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılması için tüm bilgi ve birikimiyle mücadele veren, bu yolda çok önemli bir miras bırakan Şahin Gültekin, 16 Ocak 1937’de Tokat’ın Zile ilçesinde hayata gözlerini açtı.

1957 ve 1958 yılları arasında İstanbul Yüksek Ticaret Okulunda okuyan Gültekin, aynı yıllarda İstanbul Konservatuvarında da eğitim aldı. 1959’da İstanbul Radyosunun açtığı sınavda başarı sağlayarak Türk Halk Müziği ses sanatçısı oldu.

Ancak askerlik görevi nedeniyle 1961 senesinde göreve başlayabildi.

İstanbul Belediyesi Konservatuvarında öğretim görevlisi olarak da görev yapan Şahin Gültekin, 1977 senesinde TRT kurumunda açılan Türk Halk Müziği şeflik imtihanını kazanarak Türk Halk Müziği şefi olmaya hak kazandı.

Geniş repertuarı ile TRT’nin güçlü seslerinden olan sanatçı, Sadi Yaver Ataman ve Ahmet Yamacı gibi ünlü isimlerden ders aldı, yurdun dört bucağından türkülere hayat verdi.