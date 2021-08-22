Dört asrı aşıp gelen sandıklar… Halılar ve el işi ürünler...

Kazakistan'lı kuyumcu Serjan Başirov 25 yıldır eski göçebe yaşam tarzına ait eserleri topluyor.

'İşaretlerin Bekçisi' sergisi

Sanatçının başkent Nur-Sultan’da açılan "İşaretlerin Bekçisi" sergisi salgına rağmen büyük ilgi görüyor.

Sergide eski halılar, otağ kapıları, sandıklar ve Başirov'un yaptığı yaklaşık 70 eser yer alıyor. Eserler arasında en çok eski sandıklar dikkat çekiyor.

Koleksiyonculuğa lise yıllarında başladı

Başirov, koleksiyona Sanat Lisesinde eğitim aldığı zaman babaannesinin verdiği gümüş para ile başlamış.

“İlk başta gümüş süs eşyaları topladım. Sonra deri, ahşap ve deriden yapılan eserler ilgimi çekti. Kazakistan’ın farklı köşelerine giderek buldum bu eserleri. Her bölgenin kendine ait tarzı var."

Eserlerinde eski Kazak metal işleme yöntemini kullanıyor

Serjan Başirov, kendi eserlerinde sadece yün, ahşap, kemik, deri gümüş gibi organik malzemeler kullanıyor.

Sanatçı, Kazak halkının göçebe yaşam tarzını anlatan tüm eserlerini eski Kazak metal işleme yöntemiyle yapıyor.

Başirov, uzun yıllardır ülkenin Devlet Müzesi’nde antik eserleri restore ettiğini ve bu sürecin kendi tarzını oluşturmakta etkili olduğunu dile getirdi.

Haber: Janar Salıbay