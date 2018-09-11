Roma dönemine ait altın paralar bulundu

İtalya Kültür Bakanı Alberto Bonisoli, Roma İmparatorluğu dönemine ait altın paralar bulunmasını şöyle yorumladı:

"Benim için bu olay istisnai bir durumun da ötesinde, çığır açan tarihi bir an."

Arkeologlar da kazı alanında sadece testi içinde bulunan altınların olmadığını, içeride en az 3 objenin daha belirlendiğini açıkladı.

Yetkililerden biri "Bir anlığına kesinlikle 1 altın külçe gördük ve 2 obje daha ama şu an için sadece 4'er gramlık 27 altın parayı çıkardık. Altınlar, Honorius, 3. Valentinianus, 1. Leo ve Libius Severus dönemlerinde basılmış" dedi.

Köpüktaşından yapılmış bir testide bulundu

Geçen hafta ülkenin Como'daki Cressoni Tiyatrosu'nda yürütülen arkeolojik kazı sırasında Roma İmparatorluğu dönemine ait yüzlerce altın para bulunmuştu.

Köpüktaşından yapılmış bir testide bulunan altınlar, daha sonra Kültür Bakanlığı'nın restorasyon laboratuvarına gönderilmişti. Arkeologlar ile restorasyon ve para uzmanları bulgular üzerinde inceleme yapmıştı.

Kaynak: AA