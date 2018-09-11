"Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi" açılış için gün sayıyor

2016'da hayatını kaybeden dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın başdanışmanlığını yaptığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, "yeşil bina" konseptinde tasarlandı.

Konferans salonları, kütüphane, sergi salonu...

Ebu İshak Mahallesi Kamberler Tarih Parkı'nın yanındaki 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen müzenin üst kısmında zeytin ağaçları ve seyir terası, içinde ise yapay şelaleler yer alıyor.

Bursa'nın fethi ve Osmanlı'nın kuruluş hikayesinin özel olarak hazırlanan görsellerle anlatıldığı müzede ayrıca kafeteryalar, konferans salonları, kütüphane, idari ofisler ve bin kişilik sergi salonu bulunuyor.

Bursa turizmine yön verecek bir müze olacak

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzeye tanıtım gezileri yapmaya başladıklarını söyledi.

Mustafa Dündar, müzenin iç içe geçmiş iki binadan oluştuğunu belirterek, şunları anlattı:

"Müze ile Bursa'yı turizm noktasında harekete geçireceğiz. Turizm sektörü burası ile ilgileniyor. İnşallah Bursa turizmine ciddi anlamda yön verecek bir müze olacak. Yeşil bina olarak tasarlandı. Enerji tasarrufu en üst seviyede. Kubbe 42 metre çapa sahip. Mühendislik olarak zor bir iş. Bununla birlikte kubbeyi oturtmuş olduğumuz 6 tane direk Bursa'da metfun 6 tane padişahı simgeliyor."

Müzeye tanıtım gezileri başladı

Kubbenin altında bin kişilik gösteri merkezi olduğunu söyleyen Başkan Dündar, "Binamızda kütüphane, satış reyonu, üstünde kitap okuma yeri, 2 kafeterya, sergi salonu, bekleme salonu, 2 küçük sinema salonu, sunum salonu yer alıyor. Ayrıca müze ile ilgili film çalışması yapılıyor" diye konuştu.

Mustafa Dündar, müzenin resmi açılışının ilerleyen günlerde gerçekleşeceğini ancak tanıtım gezilerinin başladığını anımsattı.

Kaynak: AA