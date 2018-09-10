Mersin Akkale Antik Liman Yerleşimi'nde sezon kazıları tamamlandı

Kazı başkanı Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu, sezon kazılarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve desteği, Valilik ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla, Mersin Müzesi ve Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü iş birliğinde yürütüldüğünü söyledi.

Aydınoğlu, Geç Roma Dönemi'nde kurulan bölgede halen ayakta olan çok geniş zeytinyağı veya su alabilecek kapasitede sarnıcın yer aldığını hatırlatarak, antik yerleşimin gerek ekonomik gerekse stratejik açıdan önemli bir noktada bulunduğunu dile getirdi.

Yerleşim yerinin sahip olduğu hamam, konaklama mekanı, büyük sarnıç ve deniz feneriyle ticaret gemilerinin ihtiyacını karşılayan bir konaklama noktası bulunduğunun anlaşıldığını anlatan Aydınoğlu, bölgede sahil boyunca antik kentlere su taşıyan sisteme ait su kemerlerinden birinin de yer aldığını belirtti.

Aydınoğlu, bu yılki sezon kazılarında da önemli bir heykel başına ulaştıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Oldukça sağlam bulunan heykel başının 'Genç Dionysos' olarak adlandırılan heykele ait olduğu bilinmektedir. Heykelin saçları asma yaprakları ve üzüm salkımlarından esinlenerek yapılmıştır. Dionysos, Antik Yunan mitolojisinde şarap ve bağcılık tanrısıdır. Antik dönemde bağ bozumu vakti geldiğinde bu bağların meyveleri toplanarak çok eski bir bilgiyle şaraba dönüştürülüyor. Bu süreç, arka planda, insanın yaşamak için doğaya bağlı oluşunu, bereket, bolluk ya da kıtlık fikrini, başına buyruk doğanın ehlileştirilmesini ve evcilleştirilmesini, ürünlerin işlenerek kültüre dönüştürülmesini, nihayet bu ürünlerin insan üzerindeki etkilerini içeriyor. İşte bu yüzden Dionysos, sadece şarabın değil, bağların ve üzüm hasadının tanrısıdır."

Aydınoğlu, antik yerleşimde bu yıl 6 mezarın da açığa çıkarıldığını belirterek, mezarların içerisindeki dolguda çok sayıda mimari plastik parçalar, yazıt parçaları ve iskeletler bulunduğunu anlattı.

Kaynak: AA