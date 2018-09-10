2. Genç Yazarlar Kurultayı Yalova'da başladı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Harb-İş Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kurultayın açılışında, Genç Yazarlar Kurultayı'nın ilkini, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle 2016'da Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kurultay 2 yılda bir yapılacak

Prof. Dr. Arıcan, ilk programın çalışmalarını bir kitap haline getirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Genelde yaptığımız faaliyetleri biz kitap haline getiriyoruz. Genç Yazarlar Kurultayı çalışması da bu vesileyle kitap haline geldi. Elimizde en azından bir numune oluştu. İnşallah burada gerçekleştireceğimiz 2. Genç Yazarlar Kurultayı da kitaplaşacak. Sizlerin düşünceleri, fikirleri yazılı bir şekilde gelecek nesillere aktarılacak. Bu anlamda artık gelenekselleştirmeye çalıştığımız ve bu yıl 2 yıl aradan sonra gerçekleşen kurultaylar öyle tahmin ediyorum ki 2 yılda bir artık ritmik bir şekilde devam eder, umudumuz bu."

Kurultayın TYB'nin uzun yıllar hep hayal ettiği bir konu olduğunu vurgulayan Arıcan, "40. yıl dolayısıyla birçok faaliyetler gerçekleştiriyoruz. 2018 yılı başı itibarıyla çok güzel hem uluslararası hem ulusal düzeyde önemli faaliyetlere katkı vermeye çalıştık. Yine güz döneminde bu faaliyetler hızla devam edecek" dedi.

Genç yazarların eserlerinden oluşan kitap sergisi yer alacak

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, kendilerini bayrağı taşıyan bir emanetçi olarak gördüklerinin altını çizdi.

"Bugün 40. yılında bu görevi yürütmeye çalışıyoruz. Amacımız aslında kurultaydan muradımız da bu; bu kurumsallaşmayı siz genç kardeşlerimizin de katkılarıyla daha iyi noktalara taşımak, nice 40'lı yıllara ulaşmak. Hedefimiz etkinliğin, gelecekte belki de yakın gelecekte yakın coğrafyamızın gençlerinin de katıldığı Genç Yazarlar Buluşması'na dönüşmesidir."

Türkiye'nin 17 kentinden 30 yaş altı 40 yazarın tecrübeli yazarlarla buluştuğu oturumların gerçekleştirileceği kurultayda, genç yazarların eserlerinden oluşan kitap sergisi ve şiir dinletisi gibi etkinlikler de yer alacak.

Harb-İş Genel Sekreteri Yavuz Koçak ve TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın da katıldığı kurultay, 12 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA