Mardin'de "Fotoğrafın Türlü Halleri" sergisi açıldı

Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, törende yaptığı konuşmada, çok kültürlü, çok dilli ve çok dinli Mardin'de insanların hep bir arada kardeşçe yaşadığını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda başta terör olmak üzere bazı sıkıntıların yaşandığını anımsatan Yaman, zaman geçtikçe şehirde moralin iyiye gittiğini ifade etti.

Başta vatandaşlar olmak üzere devletin, sivil toplum örgütlerinin, iş adamalarının desteğiyle şehirde her konuda önemli çalışmaların yapıldığına işaret eden Yaman, şunları kaydetti:

"Bu bölgenin huzuru kaçmıştı. Hep beraber bu şehrin üzerine konan, sıkıntı olan külleri hep birlikte üflüyoruz. Güvenlik kuvvetleri başta olmak üzere terörle mücadele diyoruz. Bunu yaparken bu mücadelenin burada şehrin huzurunun sağlanması için de bu şekilde kültür ve sanat programlarının artmasını sağlıyoruz. Mardin tekrar eski günlerine dönmeye başladı. Yine o Mezopotamya'nın masal şehri bölgenin merkezi olacak."

"Sanatın farklı dallarına eserleriyle katkıda bulunan isimleri buluşturduk"

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dilek Sabancı da Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi ile modern ve çağdaş bir sanat platformu oluşturmayı hedeflediklerini hatırlattı.

Bu kapsamda açılışından bu yana pek çok sergiye ev sahipliği yaptıklarını anlatan Sabancı, şöyle konuştu:

"Sanatın farklı dallarına eserleriyle katkıda bulunan isimleri Mardin’de buluşturduk. Bugün de 7. sergimiz olan analog ve dijitalden beslenen Murat Germen, mimari bakış açısını ve teknolojinin sunduğu imkanları fotoğraf sanatıyla birleştiriyor. 'Fotoğrafın Türlü Halleri' sergisi sanatçının tüm yolculuğunu geniş bir seçkiyle sanatseverlerle buluşturuyor. Mardinliler başta olmak üzere tüm sanatseverlerin sergiyi keyifle gezeceklerine inanıyorum."

"Burada çeşitli sergilere destek verilmesi çok çok önemli"

Fotoğraf sanatçısı Germen de Türkiye'nin kültür-sanat ortamında İstanbul’un ürettikleri ve tükettiklerinin lüzumundan fazla bir yer tuttuğunu kaydetti.

Bu egemenliğin kırılması gerektiğini ve sanatın teorisi ile pratiğini bir arada yoğuran birleştirici nitelikteki etkinliklerin çok daha sıklıkla İstanbul dışına çıkması gerektiğini vurgulayan Germen, şu ifadeleri kullandı:

"Kültür ve sanat etkinliklerinin genellikle İstanbul ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Tabii ki diğer şehirlerde de etkinlikler oluyor ama özellikle İstanbul daha belirgin ve yoğun. Mardin gibi çok önemli bir yerde böyle bir müzenin olması ve devletin bu konuda destek sağlaması ve burada çeşitli sergilere destek verilmesi çok çok önemli. Bunun çok daha fazla artması lazım. 81 ilde bu tür etkinliklere her türlü desteğin verilmesini umuyorum ve talep ediyorum."

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer ise Germen’i yabancısı olmadığı bu benzersiz şehirde, Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Ölçer ayrıca, sanatçı Germen'in, fotoğraf tarihçileri ve çağdaş fotoğraf uzmanlarıyla Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mardin Valiliği Gençlik Merkezi, Mardin Belediyesi Fotoğraf Kulübü ve Mardin Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğiyle seminer ve atölye çalışmalarının düzenleyeceğini sözlerine ekledi.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ve çok sayıda davetli katıldı.

52 eserin yer aldığı sergi 31 Mart 2019'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA