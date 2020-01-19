Rafadan Tayfa Göbeklitepe'den tüm zamanların seyirci rekoru19 Ocak 2020 Pazar 14:13 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 14:18
Türkiye'nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk'un Rafadan Tayfa Göbeklitepe yapımı, 2 milyon 232 bin 136'lık gişe rakamıyla, tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi oldu.
Geçen yıl gösterime giren "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın devam filmi olan "Rafadan Tayfa Göbeklitepe", 27 Aralık 2019'da vizyona girdi.
Dünyanın bilinen ilk tapınaklarının bulunduğu Göbeklitepe'nin, ilk kez bir animasyon filmiyle anlatıldığı Rafadan Tayfa Göbeklitepe, 2 milyon 232 bin 136 izleyici sayısına ulaşarak tüm zamanların seyirci rekorunu kırdı ve Türkiye'nin en çok izlenen animasyon filmi oldu.
Rafadan Tayfa Göbeklitepe 2 milyon 232 bin seyirciyle tüm zamanların seyirci rekorunu kırarak Türkiye’nin en çok izlenen animasyon filmi oldu. Teşekkürler Türkiye