Geçen yıl gösterime giren "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın devam filmi olan "Rafadan Tayfa Göbeklitepe", 27 Aralık 2019'da vizyona girdi.

Dünyanın bilinen ilk tapınaklarının bulunduğu Göbeklitepe'nin, ilk kez bir animasyon filmiyle anlatıldığı Rafadan Tayfa Göbeklitepe, 2 milyon 232 bin 136 izleyici sayısına ulaşarak tüm zamanların seyirci rekorunu kırdı ve Türkiye'nin en çok izlenen animasyon filmi oldu.