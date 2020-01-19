Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin tanıtımı ve turizme katkı amacıyla hayata geçirilecek proje kapsamında, Ankara Kalesi'nin iç ve dış surlarında renkli ışıklandırma, korkuluk ve çevre düzenlemesi yapılacak.

[Fotoğraf: AA]

Özel günlerde farklı ülke bayrakları yansıtılacak

Kullanılacak sistemle, başkent Ankara'nın önemli sembolleri arasında yer alan kale, özel günlerde tarihi dokusuna zarar verilmeyecek şekilde kırmızı, beyaz, pembe, turuncu, mor ve mavi renklerde aydınlatılacak.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca kentte büyükelçiliği bulunan ülkelerin özel ve önemli günlerinde de kalenin dış duvarlarına bu ülkelerin bayrakları ve özel simgeleri yansıtılacak.

Kaynak: AA