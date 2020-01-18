TRT Belgesel, toprağa eli değenlerin hikayelerini anlatmaya devam ediyor. Belgesellerinin temeline insan hikayelerini alan TRT Belgesel, yeni bir yapım ile izleyici karşısına çıkıyor.

Erciyes Dağı'nın eteğinde bulunan Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük’te, sazlıklar içindeki hayatları anlatan "Usta Eller Masalı", TRT Belgesel’de ekrana gelecek.

19 Ocak'ta ekranlarda

Geleneklerinden kopmadan 15 yaşından bu yana hasır ören, mesleğin son ustalarından Turan Mehmet Söbe'yi temeline alan Usta Eller Masalı, unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yeni nesillere aktaracak.

Kırsalda her şeyi at üstünde öğrenen, kamış kesimi ile geçimlerini sağlayan insanların hikayesi anlatılacak.

Usta Eller Masalı, 19 Ocak Pazar akşamı saat 21.30’da TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber