Okuduğu gazel ve türkülerle Türk Halk Müziği'ne damgasını vuran ünlü sanatçı Kazancı Bedih, vefatının 16. yılında anılıyor.

Asıl mesleği kazancılığı uzun yıllar icra etti

Urfa sıra gecelerinin mihenk taşlarından davudi sesli sanatçı Bedih Yoluk, 1929 yılında Şanlıurfa'da hayata gözlerini açtı. Fakir bir ailenin tek evladı olan Bedih, asıl mesleği olan kazancılık mesleğini uzun yıllar icra etti.

Usta sanatçı, yeteneği ve işindeki mahareti dolayısıyla halk arasında "Kazancı Bedih" olarak nam saldı. 1948 yılında askere giden Kazancı Bedih, 1950 yılında ise belediyede işçi olarak çalışmaya başladı.

Tarih 1975'i gösterdiğinde emekli olan Bedih, müziğe ilgisi dolayısıyla boş vakitlerini taziye ve mevlitlerde gazel okuyarak geçirdi.

Sanatçılara örnek oldu

1977 yılından sonra gazeller okuyan Kazancı Bedih, kısa sürede farklı yorumuyla ön plana çıkarak meşhur oldu.

Divan şiirine sayısız eser kazandıran Fuzuli ve Nabi gibi şairlerin gazellerini etkileyici sesiyle okuyan Kazancı Bedih, bir güfteyi farklı makamlarda icra edebilme yeteneğiyle de 1980'li yıllarda dikkatleri üzerine çekti.

Dost meclislerinin kısa sürede sevilen ve aranan kişisi olmayı başaran Kazancı Bedih, gazelin yanı sıra okuduğu uzun hava ve türkülerle de her yaş grubuna icra ettiği müziği sevdirdi.

Kazancı Bedih'in sesinin tonunu ve okurken takındığı tavrı, aralarında İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül, Selahattin Alpay ve Mahmut Tuncer'in de bulunduğu birçok sanatçı örnek almaya çalıştı.

Sıra gecelerini meşhur etti

Kazancı Bedih, Urfa sıra gecelerine 1985 yılından itibaren okuduğu gazellerle damga vurmayı başardı. Hemşehrisi İbrahim Tatlıses'in daveti üzerine şov programına katılan duayen ses, Urfa sıra gecelerinde seslendirilen türküleri okuyarak kente has bu geleneğin ulusal anlamda bilinmesine vesile oldu.

Yavuz Turgul'un yönettiği ve Şener Şen'in başrollerini oynadığı ''Eşkıya'' filminin müzikleriyle daha fazla tanınan Kazancı Bedih, plakçıların ısrarı üzerine 1996 yılından sonra da çok sayıda plak yaptı.

Kaynak: AA